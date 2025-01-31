Грузинському командиру заборонили в'їзд в країну.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за протестами в його країні нібито стоїть "Грузинський національний легіон", що входить до складу Збройних сил України.

Як передає Denník N, він показав фото командира легіону Мамуки Мамулашвілі з Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та коментатором Denník N Мартіном Шимечкою. Видання зазначає, що Штасселова познайомилася з Мамулашвілі на обговоренні його книги майже два роки тому, а Шимечка брав участь в експедиції, яка передала легіону машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу від громадян Словаччини.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток повідомив, що Мамулашвілі та ще дев'ятьом людям заборонено в'їзд до Словаччини. У Словацькій інформаційній службі кажуть, що підтвердили особисті та економічні зв’язки легіону з громадським сектором та опозицією.

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Протести у Словаччині

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року по всій країні люди вийшли на антиурядові протести. Однією з причин стала проросійська політика прем'єра Фіцо.

Днями стало відомо, що зі Словаччини хочуть депортувати українця. Причиною видворення назвали "загрозу державного перевороту".

Раніше Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини, який нібито спричинив їй проблеми.

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