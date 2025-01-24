Добровольцю було лише 30 років.

Громадянин Австрії, якому було 30 років, загинув на війні в Україні. Ріхард С. воював на боці ЗСУ.

Спочатку дані про загибель добровольця з'явились у соцмережі, потім інформацію, підтверджену журналістам в Міністерстві закордонних справ Австрії, опублікувало австрійське видання Östrerreich.

"Він любив свою батьківщину та свою сім’ю, але з початку великої війни він став на підтримку моєї сім’ї (України – ред.)", – написала подруга добровольця під його знімком.

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Австрійський доброволець, імовірно, загинув внаслідок атаки дрона.

Добровольці на війні в Україні

На боці України воює чимало іноземців, вони є частиною Інтернаціонального легіону. Але час від часу з фронту надходять сумні звістки про загибель іноземних добровольців. Так, навесні минулого року на фронті загинув доброволець з Грузії Тенгіз Чанія. Він воював на напрямку Авдіївка-Мар'їнка у складі Третьої штурмової бригади. Загинув внаслідок російського ракетного обстрілу. Винести його тіло з поля бою не вдалося через інтенсивність обстрілів.

А влітку на війні загинув третій естонський доброволець, він воював також у складі 3-ї штурмової бригади. 42-річний Мартін Яегер прибув в Україну ще рік тому. Чоловік служив у різних підрозділах, а потім перейшов до Третьої штурмової бригади.

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