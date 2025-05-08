Кріс Гарретт загинув недалеко від міста Ізюм.

На війні в Україні загинув 40-річний британський доброволець Кріс Гарретт, який займався розмінуванням. Як пише The Telegraph, він загинув недалеко від міста Ізюм.

Представник Prevail, гуманітарного агентства, заснованого Гарреттом, повідомив, що у вівторок організація отримала "нищівну звістку" про те, що Гарретт разом з іншими членами команди були тяжко поранені внаслідок інциденту недалеко від Ізюма.

"Ми все ще збираємо інформацію і працюємо разом із військовими та поліцейськими, щоб розкрити подробиці. Ми переконливо просимо поважати і дотримуватися конфіденційності щодо постраждалих сімей і будемо надавати своєчасні оновлення, коли це можливо", - додали в організації.

Відео дня

Гарретт, який у Британії працював арбористом (займався доглядом за деревами), вирушив до України після російського вторгнення, щоб допомогти солдатам знешкоджувати міни і боєприпаси, що не розірвалися.

У березні він був заочно засуджений російським судом за звинуваченням у тероризмі і засуджений до 14 з половиною років тюремного ув'язнення.

Він сказав The Sun, що вирок був "жалюгідною спробою очорнити мене тими, хто вбив, зґвалтував і піддав тортурам тисячі мирних жителів в Україні".

Гарретт також недовгий час служив у британській армії в якості солдата в підлітковому віці, розмінуванню він навчився в М'янмі.

Описуючи свою роботу, він говорив: "З кожним боєприпасом, який ви видаляєте, - з кожною частинкою снаряда, що не розірвався, ви усуваєте небезпеку для когось іншого".

Іноземні добровольці у війні в Україні

Раніше британський доброволець, який воював на боці України, Мейсер Гіффорд назвав російських окупантів настільки жорстокими, що через це його підрозділ ухвалив рішення - не потрапляти в полон живими.

Також раніше УНІАН повідомляв, що шеф-кухар із Канади став пілотом БПЛА і знищив ворожий "Ланцет". Оператор із позивним "М'ясник" зазначив, що успішна місія стала результатом місяців навчання на різних моделях дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: