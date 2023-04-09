У Запорізькій області окупанти нарили безліч окопів, побоюючись українського наступу.

Встановлений російською армією рекорд на найдовший окоп буде їх останньою "перемогою". Про це заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами по окопах", - заявила Гуменюк.

Росіяни окопуються на півдні

В очікуванні українського контрнаступу російські окупанти активно риють окопи та облаштовують інженерні загородження на напрямках ймовірних ударів.

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Як показують розвіддані, окупанти ставляться до загрози дуже серйозно. Окопи риють не тільки поблизу до передової, але також навколо Маріуполя і навіть у Криму, який зараз є далеким тилом росіян.

Особливо вражає величезний 70-кілометровий окоп, які росіяни вирили в Запорізькій області. Він тягнеться від околиць Мелітополя до району на північний захід від Бердянська.

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