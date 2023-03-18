Супротивники примусово залучають до робіт мирних жителів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти зводять фортифікаційні споруди та риють окопи в окупованому українському Криму між населеними пунктами Ішунь та Воєнка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України. У Генштабі зазначили, що до виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі.

"Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Криму вороги для оборони рили траншеї на узбережжі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, у росіян на півострові є потужне сухопутне авіаційне угрупування військ. Зокрема, за його даними, там розміщені близько 60 вертольотів та 90 бойових літаків супротивника.

Варто зазначити, що Україна вирішила звільняти від росіяни всі свої землі, у тому числі Крим. Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що українцям для звільнення Криму дуже необхідна далекобійна зброя.

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