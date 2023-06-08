За її словами, Україна усвідомлювала "імовірний розвиток таких подій".

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначає, що шкода позиціям українських військ внаслідок підтоплення через підрив Каховської гідроелектростанції – мінімальна.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки це підтоплення нашкодило українським військовим, Гуменюк зауважила: "Ми усвідомлювали імовірний розвиток таких подій".

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Вона додала, що наразі Сили оборони долучені, зокрема і до рятувальних операцій та до допомоги з евакуацією людей.

"Фактично наші позиції не постраждали. Тому що ми розуміли, як буде розливатися Дніпро. Тому, враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода нашим позиціям – мінімальна", - сказала Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС - основне

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів було підтоплено.

7 червня Гуменюк зауважила, що на лівому березі Херсонської області ворог відтягнув свої підрозділи на 5-15 км, залежно від розливу води. Це ускладнило можливість противника тероризувати правобережну Херсонщину з мінометів, однак поки що не вплинуло на обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та удари авіабомбами.

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