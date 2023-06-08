Дніпро нижче Запоріжжя не буде судноплавним ще довгий час.

Наслідки для майбутнього відновлення судноплавства внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС будуть катастрофічними – зокрема, нижче Запоріжжя Дніпро на тривалий час не буде судноплавним. Про це повідомив голова адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

За його словами, через різке підтоплення територій зруйновано та виведено з ладу інфраструктуру портів та терміналів у Херсонській області, є багато затонулих суден. Крім того, поступають повідомлення про потрапляння у воду значної кількості мастила, а також нерозірваних мін та боєприпасів.

Він зазначив, що Дніпро є основною артерією річкового судноплавства, а Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, що випускав усі судна в бік відкритого моря:

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"Фактично нам перекрили ворота для українського експорту".

Водночас він зазначив, що проблеми є і вище за течією.

"Рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому бьєфі Запорізького шлюзу – 14 м, сьогодні на ранок фіксували 16 м. Тому за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі", - зазначив він.

За його словами, Адміністрація судноплавства активно працює з судновласниками, чиї судна наразі знаходяться в акваторії Каховського водосховища, а це близько 50 суден, для забезпечення їх безперешкодної передислокації з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз.

"За Дніпрогесом річка Дніпро залишиться судноплавною. Нижче – ще тривалий час ні. Після падіння рівня води судна там опиняться на мілині, а це може загрожувати розливом пально-мастильних матеріалів", - зазначив Ігнатенко.

Підрив Каховської ГЕС - яка ситуація зараз

В результаті підриву окупантами Каховської ГЕС постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон.

Каховське водосховище зараз стрімко мілішає, і гребля продовжує руйнуватися

Через через критичне падіння рівня води зупинена робота двох найбільших водоканалів Нікопольського району.

А от у Миколаєві рівень води зростає і вже наближається до критичної позначки – до неї залишилось 6 см.

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