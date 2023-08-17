Російські окупанти збільшують корабельне угруповання навколо Кримського мосту, щоб не допустити ураження об'єкта.

Станом на сьогодні Кримський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінної логістики російських загарбників.

Про це сказала керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Дим розвіявся, але це йому (мосту, - УНІАН) не допомогло. Виходячи із ситуації з димом, його поставлено на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність", - зазначила Гуменюк з приводу маскування ворогом мосту димом, щоб убезпечити його від ураження.

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Вона зазначила, що деякі автомобільні смуги функціонують, але в обмеженому режимі і виключно для легкового транспорту. При цьому додала, що залізниця працює за спеціальним режимом дуже обмежено.

"Таким чином максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші "хворі" мости - Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачанні", - додала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти збільшують корабельне угруповання навколо Кримського мосту, щоб не допустити ураження цього об'єкта.

"Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристами може бути різним, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимленя навколо цього об'єкту", - сказала Гуменюк.

За її словами, росіяни спеціально затримують рух суден для того, щоб вони були буферною подушкою для загородження їх корабельного угруповання. Вона додала, що може бути від 30 до 50 суден накопичено в так званому районі очікування, де вони проводять фільтраційні заходи, нібито перевіряючи судна на перевезення військового вантажу.

Ситуація в Чорному морі

Гуменюк також розповіла за ситуацію в Чорному морі. За її словами, корабельне угруповання ворога наразі складає 9 кораблів і катерів - крім бойових кораблів, це й судна забезпечення та прикордонної служби.

"Море штормить, воно на нашому боці. 3-4 бали це не критично, але все-таки хвилююче, скажемо так. І ракетоносіїв на боєвому чергуванні не зафіксовано. Але ми знаємо, що напівспоряджений "Макаров" знаходиться в пункті базування і готовий до застосування. Також підводні човни, перебуваючи в пункті базування, теж готові до виходу на чергування. Відстежуємо ситуацію, бо знаємо, що 2-3 години ворогу потрібні для зайняття пускових рубежів", - розповіла вона.

Війна в Україні - ситуація з Кримським мостом

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що 12 серпня було штучне задимлення в районі Кримського мосту, бо ворог сподівається таким чином врятувати його від ракетних ударів. Він зазначав, що задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни - це техніка маскування.

Перед цим була інформація, що 12 серпня, на незаконно побудованому окупантами Кримському мосту декілька разів пролунали вибухи, рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито. Тоді у РФ заявили про спробу ракетної атаки Кримського мосту і нібито всі ракети збиті.

Кримський міст вже тричі було атакова. Він має суттєві пошкодження.

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