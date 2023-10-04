Ворог тактичною авіацією тероризує морські шляхи.

Російські окупанти бомблять морські шляхи, щоб продемонструвати нібито своє панування, але не намагаються повернути нафтовидобувні та газові бурові платформи, що розташовані у Чорному морі (в народі "вишки Бойка"), бо там для них небезпечно. Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Говорячи про удари ворога по острову Зміїний, Гуменюк підкреслила, що вони спрямовані не на сам острів, бо його бомбити немає сенсу, а окупанти намагаються бомбити саме навігаційні шляхи.

Відповідаючи на запитання чи не робить спроби ворог "відбити" "вишки Бойка", які недавно були повернуті під контроль України, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що біля самих газодобувних платформ ворогу нема що робити, тому що там дуже небезпечно. "Підрив мін там створить складну вогневу ситуацію. Ім підходу до вишок немає, тому вони просто тероризують морські транспортні шляхи. На даному етапі це єдиний спосіб їм продемонструвати, що вони чимось ще володіють в Чорному морі", - додала вона.

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Коментуючи слова молодшого міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі про те, що українським військам вдалося фактично завдати поразки Чорноморському флоту РФ, Гуменюк нагадала вислів про те, що велике бачиться на відстані. "Вони бачуть ту велику роботу, яка проведена нашими силами оборони. Але насправді недооцінювати ворога не можна. Ми розуміємо, що потужності в них ще є, зокрема, й ракетоносії", - наголосила вона. При цьому додала, що в тій акваторії, яку росіяни вважають для себе більш-менш безпечною в напрямку східного узбережжя Криму і Новоросійська, вони на сьогодні дійсно функціонально обмежені.

Гуменюк зазначає, що попри це окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією, бо це єдиний спосіб зараз для них позначати своє панування. "Вони продовжують системно бомбити напрямок острова Зміїний – там, де зосереджені морські транспортні шляхи для того, щоб дискредитувати Україну як морську державу, її здатінсть забезпечувати Силами оборони гуманітарний коридор для навігації морських суден", - сказала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України

Гуменюк також зазначила, що останніми днями працює "зерновий коридор". "Поки що всі свої секрети відкривати не будемо. Є факт - нам довіряють судновласники і йдуть на те, щоб судна йшли тим коридором, який ми запропонули. Безпековий компонент нами дотримано, ми повністю забезпечуємо безпеку для суден", - зазначила вона . Вона зазначає, що росіяни намагаються перешкодити і скидають керовані авіабомби для того, щоб привести в дію морські міни, яких ще доволі багато в морі і ускладнити оцей навігаційний шлях. "Всім зрозуміло, що заміноване море це не заміноване поле, там складніша ситуація і при тих невеликих потужностях, які в нас є, не так просто забезпечувати безпечний режим. Але нам це вдається", - наголосила Гуменюк.

Успіхи України у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, днями, у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що Молодший міністр оборони Великобританії Джеймс Гіппі зазначив, що прогрес України повільний, але він є. При цьому наголосив, що Україна в Чорному морі досягла "функціонального ураження російського Чорноморського флоту".

Як відомо, Україна у квітні 2022 року змогла потопити крейсера "Москва".

А в 2023 році серйозно пошкодила великий десантний російський корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов", який міг нести крилаті ракети "Калібр".

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