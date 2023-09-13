Розвідник, зокрема, розповів про найбільш небезпечний момент під час операції та про те, як вдалося відбити атаку російського літака.

Україні вдалося повернути контроль над "вишками Бойка" - буровими газо- та нафтовидобувними платформами біля берегів Криму, що серйозно обмежить можливості росіян діяти поблизу острова Зміїний і перекривати судноплавні коридори.

Про невідомі раніше деталі операції Головного управління розвідки Міноборони та про те як бійцям ГУР вдалося обдурити весь російський флот, розповів командир на прізвисько "Пеін".

Зокрема, він зазначив, що операція готувалася приблизно місяць-півтора. На операцію розвідники йшли на резинових човнах.

"Вони більш маневрені, їх менше видно повітряним засобам", - зазначив розвідник.

Він також розповів про найбільш небезпечний момент під час операції

"Коли ми тільки почали пришвартовуватись, і по наших бійцях почав відпрацьовувати літак, трохи пробили човен", - зазначив він, підтвердивши, що влучне попадання одного такого снаряду могло б їх елементарно потопити, однак цього вдалоя уникнути завдяки кваліфікованим операторам ПЗРК.

Відігнати ворожий літак вдалося всього одним влучним пострілом.

"Там було влучання у хвостову частину, специфічний дим, спочатку білий, потім чорний, і він втік", - розповів розвідник.

Також під час цієї операції українські воїни взяли і цінні трофеї на самих вишках, зокрема, набої та радіотехнічне обладнання, яке стежило за всіма пересуваннями в районі острова Зміїний.

Як зазначив боєць, захоплена техніка є цінною як мінімум тому, що її можна розібрати і подивитись, "отримати купу корисної технічної інформації, яка нам може дати відповіді на наші питання - чому. де і як".

Він додав, що цією операцією російським окупантам дуже сильно обмежили дії в акваторії Чорного моря, особливо в акваторії острова Зміїний.

"Ми їх досить сильно відсунули до берегів Криму, в Чорному морі вони дуже сильно втрачають свій вплив, огляд", - сказав розвідник, додавши, що навіть якщо Росія спробує відбити ці позиції назад, вони будуть до цього готові.

Вишки Бойка - що відомо

"Вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи, які належать Україні, та перебувають зараз біля берегів Криму в Чорному морі. Росія захопила їх після анексії Криму в 2014 році та використовувала у військових цілях, зокрема, для розміщення засобів РЛС.

\11 вересня Головне управління розвідки України повідомило, що під контроль ЗСУ повернуті всі чотири бурові платформи - "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

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