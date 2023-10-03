Джеймс Хіпі зазначив, що прогрес у війні хоч і повільний, але він є.

У Міністерстві оборони Великобританії оцінили військові досягнення України в Чорному морі. У британському оборонному відомстві вважають, що ЗСУ фактично завдали поразки флоту Російської Федерації в Чорному морі.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз в Чорному морі! Україна досягла функціонального ураження російського Чорноморського флоту", – цитує молодшого міністра оборони Великобританії Джеймса Хіпі видання "Європейська правда".

При цьому він вказав, що в ході наземного контрнаступу українських військових "кожен дюйм важливий".

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Втрати флоту Росії через війну в Україні - головні новини

Україна хоч і не має свого флоту, щоб дати відсіч Росії в Чорному морі, але українські військові виявилися дуже винахідливі. У квітні 2022 року наші захисники змогли потопити крейсера "Москва".

Цього року прямо в сухому доці тимчасово окупованого Севастополя серйозно пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов", який міг нести крилаті ракети "Калібр".

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