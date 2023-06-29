Альтернативний шлях через Армянськ ближче до Сил оборони.

Керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому окупанти продовжуватимуть ремонтувати Чонгарський міст, по якому 22 червня було завдано удару.

Зокрема, в ефірі телемарафону вона пояснила, у чому велика проблема загарбників через пошкодження мосту.

"Треба розуміти, що понтонна переправа (яку може використати противник – УНІАН) не є альтернативою і повноцінною заміною стаціонарному мосту. Маємо розуміти, що це – екстремальний спосіб заміни", - сказала вона.

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Керівниця прес-центру пояснила, що ЗСУ вже мають досвід подібних ситуацій – відпрацювання по Антонівському мосту та вздовж Каховської ГЕС. Вона наголошує: Силам оборони тактика дій окупантів вже зрозуміла – відомо, що росіяни будуть робити та як намагатимуться влаштувати альтернативну переправу.

В той же час спікер визнає: противник теж обізнаний в тому, що українські військові будуть методичне відпрацьовувати Чонгарський міст. Зрозуміло, що це ускладнює ворогу логістику, постачання, але окупанти продовжуватимуть ремонтувати цей міст так само, як вони робили, коли українські захисники при звільнені правобережжя відпрацьовували мости через Дніпро.

"Наразі для них складна ситуація в тому, що бойові дії, які зараз відбуваються на лінії фронту, йдуть на суходолі, і цей міст у них в глибокому тилу – вони будуть потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому, що альтернативний шлях через Армянськ ближче до сил оборони - там вогневий контроль також потужний", - розповіла Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники повідомили, що по Чонгарському мосту, який розташовано на адмінкордоні між окупованим Кримом та Херсонщиною, завдано удару вранці 22 червня. Зокрема, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо стверджував, що на кількох мостах пошкоджено дорожнє покриття нібито ракетами Storm Shadow.

Ці удари значно порушили логістику противника. За даними британської розвідки, наразі окупантам доведеться витрачати значно більше часу для забезпечення своїх військ на фронті через альтернативні шляхи. Зокрема, намагаються використовувати шлях через Армянськ.

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