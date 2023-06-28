За словами Наталії Гуменюк, росіяни розуміють, що ремонт Чонгарського мосту не дасть результатів.

Після удару по Чонгарському мосту, розташованому на адмінкордоні між окупованим Кримом та Херсонщиною, російські загарбники намагаютсья використовувати у логістиці шлях через Армянськ.

Про це повідомила в ефірі "Еспресо" керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти бачать, що спроби відремонтувати Чонгарський міст є безрезультатни.

"Міст пошкоджено настільки, щоб не витримувати навантаження, яке передбачає пересування військової техніки та перевезення боєприпасів. Росіяни намагаються облаштувати понтонні переправи. Але якщо ми дістали до мосту, то що заважає дістати до понтонних переправ? Вони продовжують це робити в очікуванні наступної "бавовни". Постараємось, щоб чекали недовго", – зауважила Гуменюк.

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Представниця прес-центру Сил оборони півдня додала, що після удару по Чонгарському мосту росіяни намагаються використовувати дорогу через окупований Армянськ. Проте цей шлях занадто близько до позицій українських військ.

"Це нервує ворогів. Вони не відчувають безпеки у використанні цього логістично-транспортного шляху", – наголосила Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту

Вранці 22 червня окупанти повідомили про удар по Чонгарському мосту. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що на кількох мостах пошкоджено дорожнє покриття. Били нібито ракетами Storm Shadow.

Це суттєво пошкодило логістику російських окупаційних військ. У британській розвідці заявили, що тепер росіяни витрачають принаймні на 50% більше часу на доставку життєво важливу підтримку військам РФ на фронті через альтернативні шляхи.

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