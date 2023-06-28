Тимчасове закриття маршруту через Чонгар змусило російські конвої мінімум на 50% часу довше доставляти підтримку військам з окупованого Криму до лінії фронту.

Удари Збройних сил по переправі у Чонгарі ускладнили логістичну підтримку російських загарбників у Запорізькій області, через що окупанти швидко звели понтонний міст. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, рано вранці 22 червня 2023 року Збройні сили України завдали удар по автомобільним мостам у Чонгарі, які з'єднують окуповані Крим та лівий берег Херсонщину. Ці три мости обслуговують один з двох головних шляхів постачання російських загарбницьких військ між Кримом і Херсонщиною.

"Маршрут через Чонгарські мости є найбільш прямим шляхом з Кримського логістичного хабу Росії в Джанкої і у Запорізькому секторі, де Росія наразі обороняється від основного українського наступу", - сказано у повідомленні.

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При цьому, як відзначає розвідка, тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям довелося принаймні на 50% часу довше доставляти підтримку загарбницьким військам на фронті через альтернативні шляхи.

"Повідомлення вказують, що російська влада майже напевно спорудила замінний понтонний міст впродовж 24 годин після атаки. Досить імовірно, що переправа обмежена лише для воєнних перевезень", - йдеться у повідомленні.

"Швидкість, з якою альтернативна переправа була зведена вказує на те, наскільки життєво важливим є цей маршрут для російських воєнних на окупованій Україні", - наголошується у повідомленні.

Удар по Чонгарському мосту - що відомо

22 червня 2023 року окупанти заявили про ракетний обстріл Чонгарського мосту, що з'єднує окупований Крим з материковою Україною. Стверджувалося, що українські війська нібито завдали удару ракетами Storm Shadow. На що у ГУР наголосили, подібні атаки триватимуть і надалі.

Через обстріл фактична влада Криму перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.

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