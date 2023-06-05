За словами начальника ГУР Кирила Буданова, зараз можна оприлюднити лише частину інформації про результати "Black Box".

У рамках таємного проекту "Black Box", реалізованого Головним управлінням розвідки Міноборони і Фондом "Повернись живим", російським загарбникам лише протягом останнього місяця вже завдано збитків на суму в понад $700 мільйонів.

Як розповіли в ГУР, результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об'єктах росіян, які розташовані як на окупованих територіях України, так і безпосередньо в РФ.

"Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проекту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях", - йдеться в повідомленні.

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За словами начальника ГУР Кирила Буданова, зараз можна оприлюднити лише частину інформації про результати "Black Box".

"Понад 700 мільйонів доларів - наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", - зазначив Буданов.

У ГУР також розповіли, що з початку 2023 року в рамках проекту зібрано вже понад 270 мільйонів гривень.

"Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент", - йдеться в повідомленні.

Проект Black Box - що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого року Головне управління розвідки Міноборони повідомило про реалізацію спільного проекту з Фондом "Повернись живим" і блогером Ігорем Лаченковим.

Як зазначили в ГУР, секретний проект "Black Box" зібрав 230 млн грн минулого року, він є масштабуванням попередньої ініціативи розвідки спільно з волонтерами загальною вартістю 40 мільйонів гривень.

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