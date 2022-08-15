"Якби на нас не напали 24 лютого, а умовно, у серпні – ми би дуже трансформували сектор безпеки й оборони", - сказав Тарас Чмут.

Директор фонду "Повернись живим", воєнний аналітик Тарас Чмут вважає, що військово-політичне керівництво України не готувалося до повномасштабної війни.

Чмут дав інтерв'ю для "Української правди".

"Держава не готувалася до цієї війни належним чином. Військово-політичне керівництво держави теж не вірило в це. Ок це чи не ок – я не знаю. Чим вони керувалися, теж не знаю. Але це їхнє бачення.

Чи готувалися Збройні сили? Останні п'ять місяців максимально можливо у тих рамках, в яких вони знаходилися – часових, політичних, бюджетних, економічних, геополітичних, кадрових, бюрократичних і так далі. У грудні, січні, лютому запустилося багато хороших процесів щодо трансформації армії.

Якби на нас не напали 24 лютого, а умовно, у серпні – ми би дуже трансформували сектор безпеки й оборони. Конкретно в контексті закупівель, у контексті Сил територіальної оборони, можливо, в оргструктурі Збройних сил. Тобто ми були би значно боєздатніші", - сказав Чмут.

Учасник російсько-української війни також вважає, що Україні пощастило мати такого Головнокомандувача ЗСУ як Валерія Залужного.

"Я його знаю з 2016 року, з часів, коли він ще був полковником. Він на своєму місці. Це людина, яка має абсолютну довіру в армії. Я не знаю кращого офіцера в наших Збройних силах, який міг би бути на цій посаді 24 лютого. Нам неймовірно пощастило", - зазначив Чмут, який є сержантом резерву морської піхоти ВМСУ.

Раніше Чмут повідомляв про "відкати" на митних кордонах України.

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