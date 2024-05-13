Внаслідок атаки кіберфахівців заблоковано роботу інтернет-мереж, які є надавачами послуг для місцевих державних та військових установ.

Внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 12 травня триває кібератака на інтернет-провайдерів та надавачів послуг з комунікації в Бєлгородській області РФ. Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі.

За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мереж, які є надавачами послуг для місцевих державних та військових установ.

Так, станом на 13 травня виведено з ладу основного інтернет провайдера "Лучше.Нет"; веб-сайти місцевої влади та уряду Бєлгорода, Регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому Міжрегіонгаз Бєлгород, Міністерства фінансів та бюджетної політики.

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"Місцеві користувачі соцмереж скаржаться на відсутність доступу до мережі Інтернет, непрацюючий мобільний інтернет, та відсутність зв'язку зі службами підтримки атакованих провайдерів. Водночас провайдери повідомляють про "аварійну ситуацію" та зазначають, що змушені припинити доступ до іноземних веб-ресурсів", - зазначив співрозмовник агентства.

Джерела в ГУР МО зазначають, що DDoS-атака на ворожі сервіси триває.

Кібератаки ГУР

Як повідомляв УНІАН, раніше ГУР та активісти групи "BO Team" здійснили низку кібератак по обʼєктах держави-агресора Росії. Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України. В українській розвідці підкреслили, що нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.

Також ГУР провела успішну DDoS-атаку проти Росії - вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. Отримана інформація дає змогу встановити повний устрій системи російського Міноборони та його ланок.

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