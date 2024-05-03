Головним обʼєктом операції стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга", де розміщено понад 30 виробництв, зокрема ОПК.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснює масштабну кібератаку на Республіку Татарстан.

Як повідомило УНІАН джерело у спецслужбах, фахівці ГУР МОУ здійснюють кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в Татарстані, який є суб’єктом у складі Росії.

Водночас головним обʼєктом цієї операції стали мережі зв’язку в основній економічній зоні "Алабуга", де розміщено понад 30 виробництв. Йдеться, зокрема про важливі підприємства оборонно-промислового комплексу.

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Масштабні кібератаки проти РФ - останні новиини

У березні в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України поінформували, що фахівці розвідки та активісти групи "BO Team" здійснили низку кібератак по російських обʼєктах. Під ударом опинилися не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують геноцидну війну проти України.

Упродовж тижня з 11 по 18 березня було атаковано, зокрема ресурси ПАТ "Ростєлєком" - виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю Росії.

В українській розвідці підкреслили, що завдані ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.

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