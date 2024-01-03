ЗМІ опублікували знімки зруйнованої вулиці.

Російська ракета вдарила по селу Петропавлівка Воронезької області близько 08:30 за місцевим часом. Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ.

61-річна місцева жителька розповіла журналістам, що вибух від "прильоту" ракети перетворив вулицю Перемоги на руїни. "Поки збиралася, чула сильний такий гул, звук літака. Низько, близько, як ніби падає. Я раніше чула, як літають літаки, але цього разу це було дуже голосно. А потім стався такий жахливий вибух, що я впала", - сказала вона.

Росіянка каже, що осколки від вибитого скла поранили їй ногу. Вона побачила масштаб руйнувань, коли вийшла на вулицю.

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"Дах весь аж вивернуло, паркани знесло, на вулиці всі сараї розсипалися, від машини сусідів один остов залишився, будинок, що ближче до воронки аж обпалений. Всі жителі були вдома і врятувало їх тільки диво: будинки наші всі старі, ще з часів радгоспу. Будували їх з блоків і стелі, відповідно, теж блокові. Ось блоки і встояли, страшно подумати, якби були інші матеріали, всіх би живцем засипало", - каже вона.

Також жінка заявила, що вибухом зруйнувало місцеву школу, а біля клубу знайшли великий осколок ракети. "Що це за снаряд такий ніхто не говорить", - додала пенсіонерка.

Удар по Петропавлівці: що відомо

Вчора в мережі з'явилася інформація про те, що російська ракета, випущена з акваторії Каспійського моря під час масованої ракетної атаки по Україні, впала на село у Воронезькій області.

Російські пропагандисти поспішили звинуватити в атаці Україну, проте незабаром в Міноборони заявили, що стався "нештатний схід авіаційного боєприпасу" при виконанні польоту літака ВКС Росії над населеним пунктом.

Зазначимо, що це не перший випадок падіння російської ракети на населений пункт РФ. У вересні повідомлялося про падіння крилатих ракет в Саратівський і Тульський областях.

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