Наразі на Харківщині супротивник заблокований, стверджує очільник ГУР МО.

Росіяни від початку планували наступати на Сумську область разом з Харківською.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Кирило Буданов - очільник Головного управління розвідки України. "Стосовно Сумської області, росіяни від початку планували операцію, станом на зараз невелике угруповування сил вони утримують в прикордонні. У них це місто Суджа, в нас Сумський напрямок. Але поки що ситуація їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", – сказав Буданов.

Він також зазначив, що наразі вже п'яту добу триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Однак за цей час, за словами Буданова, РФ не отримала значного успіху.

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"Водночас із цим, треба пам'ятати, що ситуація напружена, швидко змінюється. Але станом на вчорашній вечір намітилася тенденція до стабілізації ситуації. Противник вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операції Сил оборони з подальшої стабілізації та подальшого витіснення противника за межі нашої держави", – пояснив Буданов.

Він також пояснив, які цілі переслідує РФ цим наступом: "Ця ситуація, станом на зараз, не є катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета цієї операції – це інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями на землі. Для того, щоб змусити наші угруповування відходити на східних напрямках, для того, щоб було враження, що їх починають охоплювати, відрізати. Але це не так".

За словами очільника української розвідки, нараз РФ кинула в Харківській області всі свої сили, які вона тримала в прикордонній ділянці. Втім, вони ще мають резерви. Також Буданов розповів про українські резерви.

"Можу висловити свою думку. Як ви знаєте, у нас основні події відбуваються на східному фронті, там потрібні резерви. Ще одна мета, яку хочуть досягти росіяни, – це відволікання наших невеликих резервів, які були сформовані, розтягнути їх по фронту. Але я думаю, що ми з цим впораємося", – зазначив Буданов.

У центрі уваги новий наступ РФ – важливі новини України

Раніше Кирило Буданов заявив, що протягом кількох найближчих днів Сили оборони зможуть стабілізувати фронт на Харківщині. Однак, за його словами, Росія наразі готує ще один наступ у напрямку Сум.

Видання The Washington Post відзначило, що п’яти російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів, захопивши низку сіл. Це може стати найшвидшим наступом Росії з початку війни.

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