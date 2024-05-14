У виданні наголошують, що Україна намагаєтсья врятувати місто від артилерійського вогню противника, надсилаючи в регіон додаткові сили.

Україна готується до наступу Росії навесні або влітку, зосередженого на Донбасі. Ця атака може ще відбутися, але водночас російські війська здійснили несподіваний транскордонний штурм у Харківській області.

Як йдеться у матеріалі Washington Post, п’яти російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів, захопивши низку сіл. Це може стати найшвидшим наступом Росії з початку війни.

У чому секрет успіху Росії на Харківщині?

Якщо росіяни продовжать наступ, вони знову зможуть досягати артилерією до Харкова. Шрами російських артилерійських ударів по Харкову у 2022 році все ще видно на околицях міста-мільйонника. Видання зазначає, що було б жахливо, якби ці російські атаки повторилися.

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"Найгіршим сценарієм було б падіння Харкова. Це поки що малоймовірно, але, щоб врятувати місто, Україні доводиться відводити війська з Донбасу, щоб росіянам було легше просуватися в цьому регіоні", - пише видання.

Успіх Росії може пояснити поєднанням російської військової доблесті та грубих помилок України та США. Російські війська покращили свої бойові якості з перших днів війни та пристосувалися до умов на полі бою. Найбільш важливо те, що вони використовували важкі плануючі бомби, щоб розбити українські лінії.

Тим часом, збройні сили України серйозно постраждали через тривалу затримку допомоги США. Росія мала перевагу в артилерійських боєприпасах у співвідношенні 10 до 1. Крім того, в України закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет у порівнянні з 73% за попередні шість місяців. Минулого місяця рівень перехоплення впав до 30% ракет. Нездатність України забезпечити адекватну протиповітряну оборону для військ на передовій означає, що Росія вперше змогла значною мірою використати повітряну силу.

Американські боєприпаси та зброя нарешті надходять в Україну, але знадобляться місяці, щоб належним чином забезпечити всі українські сили. Це створює вікно вразливості, яке використовують росіяни.

Росіяни також можуть скористатися обмеженнями США щодо використання будь-якої американської зброї для нападу на законні військові цілі на території Росії. Інститут вивчення війни пише, що ці обмеження сприяли просуванню Росії. Велика Британія скасувала аналогічне обмеження на використання своєї зброї, але обмеження США залишаються в силі.

"Уряд України, на жаль, також ненавмисно сприяв просуванню Росії, повільно розширюючи свої збройні сили та будуючи укріплення. У той час як Росія значно збільшила кількість своїх військ в Україні та навколо неї - майже до 500 000 - Україна все ще має лише близько 200 000 військових на фронті. Багато підрозділів, які воюють безперервно більше двох років, були сильно виснажені", - зазначає видання.

"Ситуація набагато жахливіша"

Нестача кадрів в Україні була давно, але лише минулого місяця парламент нарешті прийняв новий закон про мобілізацію. Зараз Україна планує створити 10 додаткових бригад , але комплектування, підготовка та озброєння триватимуть місяці - це час, якого Україна не має.

Україна також скандально повільно зміцнювала свої кордони та лінію фронту. Торішній український контрнаступ застопорився через те, що російські мінні поля, окопи та загородження виявилися неприступними. Відсутність відповідних українських укріплень тепер уможливлює просування Росії.

"Першої лінії оборони не було. Росіяни… просто увійшли, без жодних замінованих полів", - сказав журналістам один український офіцер.

У березні президент України Володимир Зеленський нарешті оголосив про ініціативу побудувати майже 2 тисяч км укріплень на трьох лініях оборони. Ці лінії зараз будуються, але вони повинні були бути встановлені багато місяців тому.

"Ця затримка відображає неспроможність Зеленського зробити більше для мобілізації українського суспільства на війну. У Києві та на Заході України продовжується будівництво елітних житлових будинків, хоча країна веде війну за виживання. Усіх наявних будівельників і всю їхню техніку давно треба було направити на будівництво укріплень", - пише видання.

Хороша новина полягає в тому, що Україна ще має час, щоб оговтатися від цих невдач. Будівництво нових укріплень і мобілізація більшої кількості українських солдатів у поєднанні з масовим надходженням американської зброї та боєприпасів має зупинити наступ Росії та стабілізувати бойові лінії.

"Було б дуже корисно, якби президент Байден зняв обмеження на використання американської зброї для ударів по військових цілях всередині Росії. Але ситуація набагато жахливіша, ніж повинна бути, частково через передбачувані помилки з боку Києва та Вашингтона", - підсумовує видання.

Російський наступ на Харківщину - сьогодні це варто знати

Росіяни нещодавно активізували наступальні дії в Харківській області. Повідомлялося, що супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги змогли домогтися тактичних успіхів під час боїв за місто Вовчанськ, яке знаходиться недалеко від кордону.

Президент Володимир Зеленський сказав, що українські воїни на Харківському напрямку завдають контрударів, у тому числі під Вовчанськом, і там вже посилено нашу оборону. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка, РФ зібрала на кордоні з Харківською областю близько 50 тисяч окупантів.

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