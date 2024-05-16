На фоні наступальних дій супротивника на Харківщині в Луганській області зменшилася інтенсивність бойових дій, поділився голова Сєверодонецької районної військової адміністрації.

Триває повномасштабна війна в Україні, і РФ підсилює свої окупаційні війська на Харківському напрямку.

Відчувається, що супротивники в Харківській області зазнають значних втрат, оскільки вони змушені відтягувати свої резерви з півночі Луганської області, розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі каналу "Еспресо".

"Техніка йде назад у РФ, вивозять особовий склад. І це пов'язано з підсиленням напрямку на Харківщині. Це підтверджує те, що росіяни там зазнають значних втрат", - сказав чиновник. Він додав, що на фоні наступу росіян на Харківщині в Луганській області зменшилася інтенсивність бойових дій.

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Наступ Росії в Харківській області - сьогодні про це варто знати

Російські загарбники нещодавно почали активні наступальні дії на території Харківщини й захопили низку населених пунктів. Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч. Росія вже зазнала колосальних втрат на українській території. Загальні втрати ворога на 16 травня 2024 року становлять приблизно 488 460 окупантів.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що загарбники від початку планували здійснювати наступ не лише в Харківській області, а й у Сумській, але їхні плани було зірвано.

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