Росія за добу втратила 1,5 тисячі солдат: Генштаб поділився успіхами ЗСУ

Українські війська знищили 19 танків, 30 ББМ та 27 артсистем.

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 1520 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок 16 травня втрати Росії зросли до 488 460 осіб. Також противник втратив багато техніки та озброєння:

танків ‒ 7529 (+19);

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30);

артилерійських систем – 12565 (+27);

РСЗВ – 1070 (+0);

засоби ППО ‒ 798 (+0);

літаків – 351 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13);

крилаті ракети ‒ 2200 (+1);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93);

спеціальна техніка ‒ 2062 (+1).

Війна в Україні - останні новини

Як пише The Hill, наступ росіян на півночі Харківській області створив одну з найзначніших проблем з початку війни для українських військ, які відчувають брак боєприпасів і виснажені через бої на величезній лінії фронту.

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Як пояснили в ISW, правитель РФ Володимир Путін вважає, що може продовжувати війну в Україні, орієнтуючись на успіхи своїх військ протягом останніх місяців на сході України.

"Але цей розрахунок фундаментально неправильно оцінює тактичні можливості, які отримають українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах", — наголосили в ISW.

На думку аналітиків, російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Це робиться для створення "буферної зони".

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