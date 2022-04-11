УНІАН розповідає про ситуацію в Харкові та області у понеділок, 11 квітня.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Харків та область неодноразово зазнавали авіаударів РФ.

УНІАН розповідає, що відбувається в Харкові та регіоні сьогодні, 11 квітня, в режимі онлайн.

06:05 Колишній радник голови МВС України Михайло Апостол із посиланням на свої джерела повідомляє, що під Харковом ЗСУ розбили колону російської військової техніки, багато загиблих. Офіційного підтвердження поки що не надходило.

03:38 Російські окупанти майже повністю знищили село Вільхівка у Харківській області, повідомили в обласній прокуратурі. Більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені чи зруйновані повністю.

01:30 Рашисти вдарили по житловому будинку в Харкові, сталася пожежа. Раніше повідомлялося про потужні вибухи в Харкові.

00:00 Найгарячішою точкою бойових дій на Харківщині залишається місто Ізюм, заявляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, на сьогодні підстав для масової евакуації мешканців міста Харків немає, наші Збройні Сили міцно тримають оборону міста.

Нагадаємо, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого вранці. Окупанти бомблять інфраструктуру і мирні міста нашої країни, серед яких Київ, Харків, Маріуполь, Житомир та інші.

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