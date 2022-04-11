З'явилися фото зі знищеного окупантами селища / фото Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники майже повністю знищили селище Вільхівка у Харківській області.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою УСБУ прибули до села Вільхівка, яке ще донедавна була окуповано збройними силами РФ.

Вони побачили, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю.

фото Харківська обласна прокуратура

Також у селі знайшли знищену бронетехніку, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

фото Харківська обласна прокуратура
фото Харківська обласна прокуратура
фото Харківська обласна прокуратура
фото Харківська обласна прокуратура

Раніше повідомлялося, що найгарячішою точкою бойових дій у Харківськый області залишається місто Ізюм.

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