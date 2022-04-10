Російські війська можуть провести масштабний наступ з Ізюма на Дніпро, так як місто вважається стратегічною ціллю.
Як передає портал The New York Times, такою оцінкою поділилися військові аналітики з США.
Вона була зроблена на основі супутникових знімків, які показали рух сотень машин через село Великий Бурлук на півдні України у бік Ізюму. На зображеннях зафіксували колону окупантів протяжністю 8 миль (або 12,8 км). Передбачалося, що вона рушить до Харкова.
"Ми вже багато днів говоримо про те, який важливий для них Ізюм, тому що він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього", — заявили військові США.
У той же час високопоставлений представник Пентагону повідомив, що аналітики американської розвідки бачили, як російські війська в Ізюмі і його околицях готувалися просуватися на південь і південний схід.
Нагадаємо, згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, за Ізюм ведуться жорсткі бої. Окупанти на залишають спроб прорвати оборону українських захисників в районі міста.
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