Оцінка була зроблена на основі свіжих супутникових знімків.

Російські війська можуть провести масштабний наступ з Ізюма на Дніпро, так як місто вважається стратегічною ціллю.

Як передає портал The New York Times, такою оцінкою поділилися військові аналітики з США.

Вона була зроблена на основі супутникових знімків, які показали рух сотень машин через село Великий Бурлук на півдні України у бік Ізюму. На зображеннях зафіксували колону окупантів протяжністю 8 миль (або 12,8 км). Передбачалося, що вона рушить до Харкова.

"Ми вже багато днів говоримо про те, який важливий для них Ізюм, тому що він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього", — заявили військові США.

У той же час високопоставлений представник Пентагону повідомив, що аналітики американської розвідки бачили, як російські війська в Ізюмі і його околицях готувалися просуватися на південь і південний схід.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, за Ізюм ведуться жорсткі бої. Окупанти на залишають спроб прорвати оборону українських захисників в районі міста.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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