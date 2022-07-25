Росіяни стріляють із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова та низки інших населених пунктів.

Українські воїни завдали окупантам значних втрат у Харківській області на напрямку Цупівка – Дементіївка.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 18:00 Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначається, що на Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Також ворог завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки.

"В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу за минулу добу наші воїни ліквідували ще 180 російських окупантів, які вторгнулися на українську землю. Загалом з 24 лютого ворог втратив уже близько 39700 військових.

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