Також окупанти продовжують вивозити зерно минулорічного урожаю з Борівської громади на територію РФ.

У Харківській області росіяни облаштували морг для своїх солдатів на сільгосппідприємстві, кількість трупів постійно збільшується.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Борівська селищна рада.

Борівська селищна громада Ізюмського району нині перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

"На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій", - сказано у повідомленні.

Також окупанти продовжують вивозити зерно минулорічного урожаю з Борівської громади на територію РФ.

"Робиться це інколи без узгодження з власниками, а подекуди навіть і без відома окупаційної тимчасової військової адміністрації. Водночас окупаційна влада наполягає на тому, щоб керівники фермерських господарств та підприємці оформлювали у Куп‘янську тимчасові патенти для ведення підприємницької діяльності. Таким чином російські загарбники намагаються контролювати процес продажу збіжжя і отримувати з цього дохід", - сказано у повідомленні.

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