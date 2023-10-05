Підсумкова кількість загиблих - 51 особа.

В селі Гроза Куп’янського району на Харківщині, де внаслідок російського удару загинули понад півсотні людей, завершено розбір завалів. Остаточна кількість загиблих - 51 особа, з них вдалося впізнати лише тридцять п’ять. Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Всіх інших доправили до моргу, для ідентифікації доведеться проводити аналіз ДНК", - зазначив правоохоронець і додав, що ще шестеро людей зараз в лікарні, отримують медичну допомогу.

Болвінов підтвердив попередньо озвучену інформацію, що люди прийшли на поминки - віддати останню шану своєму односельцю.

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"В невеличкий продуктовий магазин, який тут водночас був і місцевим кафе, росіяни влучили дуже точно. Будівлю знищили повністю, разом з людьми. 51 загиблий … Серед них восьмирічний хлопчик. Попередньо вважаємо, що використали Іскандер. Криміналісти та вибухотехніки вилучили залишки ракети", – сказав поліцейський.

Зараз слідчі та оперативники шукають навідників, що надали росіянам координати для удару. Наразі тривають обшуки.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону повідомив, що під завалами ще можуть бути люди, але приблизно в цей же час - о 20.20 - Міністерство внутрішніх справ України в Telegram повідомило, що аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії завершено.

"Загинула 51 особа, в тому числі дитина 2017 року народження; 6 осіб отримали травми", - сказано в повідомленні.

Російський удар по кафе в селі Гроза

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня близько 13:24 російські загарбники вдарили ракетою по селу Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Ракета влучила в будівлю, де знаходилися магазин і кафе. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, там саме проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об’єкту перебувало близько 60 осіб.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей удар показово жорстоким російським злочином та абсолютно свідомим терактом.

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