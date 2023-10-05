Президент назвав удар показово жорстоким російським злочином та абсолютно свідомим терактом.

Російські терористичні війська вдарили по продуктовому магазину у Куп’янському районі на Харківщині. Станом на 17.15 вже відомо про 50 загиблих в результаті ворожої атаки.

Глава держави Володимир Зеленський назвав удар показово жорстоким російським злочином та абсолютно свідомим терактом.

"Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…", - зазначив він.

Зеленський вчергове наголосив, що російський терор треба зупинити, а усі, хто допомагає Росії обходити санкції, - злочинці.

"Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу", - додав він.

Глава держави також підкреслив, що Україна відповість терористам "абсолютно справедливо і потужно".

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза - там було багато цивільних людей.

За даними ОВА, наразі з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.

"6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають", - додав він.

Оновлено 16.05. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 16:00 відомо про 49 загиблих

"За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – сільське кафе-магазин. Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також 7 поранених", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено 17.15. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей. За попередніми висновками, по закладу вдарили Іскандером.

Російські ракетні атаки сьогодні - що відомо

Раніше сьогодні росіяни завдали ракетного удару по лікарні у Бериславі на Херсонщині. внаслідок російського удару вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренної допомоги". Поранення отримали 60-річний водій "швидкої" тта 39-річний фельдшер.

Також зранку росіни обстріляли Херсон, внаслідок чого, за попередніми даними, загинуло дві людини.

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