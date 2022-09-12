Російські окупанти на фоні своїх невдач на фронті здійснюють терористичні атаки на місто.

Російські окупанти знову завдають ударів по Харкову.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав населення перебувати в укриттях.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, окупанти завдали удару по Основ'янському та Київському районах Харкова. Відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

11 вересня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті удару окупантів по інфраструктурному об'єкту в багатьох районах міста зникло електро- і водопостачання.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Станом на ранок 12 вересня електропостачання в Харкові відновили практично у всіх районах.

А от внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова російськими окупантами поранено шістьох людей. Синєгубов зазначив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації", - розповів голова ОВА.

Він додав, що стан ще чотирьох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

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