Інформація щодо постраждалих унаслідок обстрілу Харкова уточнюється.

У понеділок, 12 вересня, о 13:11 у місті Харків та в області оголосили повітряну тривогу. Як повідомляють місцеві пабліки, перед цим жителі чули вибух.

Інформацію про обстріл росіянами міста підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав харків'ян берегти себе й перебувати в укриттях.

"Окупанти завдали удару по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!" - написав він. Відео дня

Згодом Синєгубов додав, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, одна людина загинула, поранено одного перехожого.

"Обстріл Харкова. Масовий. Влучання по центру міста, прильоти у Основ'янському та Київському районах", - написав мер міста Ігор Терехов.

Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється.

Кореспондент УНІАН повідомляє, що після "прильоту" по місту Харків знову залишився без світла, спостерігаються перебої в роботі інтернет-мережі.

Станом на 13:50 відомо про чотирьох поранених унаслідок російської атаки по місту.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.

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