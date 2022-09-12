У понеділок, 12 вересня, о 13:11 у місті Харків та в області оголосили повітряну тривогу. Як повідомляють місцеві пабліки, перед цим жителі чули вибух.
Інформацію про обстріл росіянами міста підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав харків'ян берегти себе й перебувати в укриттях.
"Окупанти завдали удару по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!" - написав він.Відео дня
Згодом Синєгубов додав, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, одна людина загинула, поранено одного перехожого.
"Обстріл Харкова. Масовий. Влучання по центру міста, прильоти у Основ'янському та Київському районах", - написав мер міста Ігор Терехов.
Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється.
Кореспондент УНІАН повідомляє, що після "прильоту" по місту Харків знову залишився без світла, спостерігаються перебої в роботі інтернет-мережі.
Станом на 13:50 відомо про чотирьох поранених унаслідок російської атаки по місту.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.
У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.
Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.