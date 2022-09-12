Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів.

У Харкові через сьогоднішні обстріли виведені з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в місті зникло світло і припинено водопостачання.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив в Telegram.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріли виведені з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у Харкові зникло світло і припинено водопостачання", - написав він. Відео дня

За його інформацією, енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, окупанти завдали удару по Основ'янському та Київському районах Харкова. Відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

11 вересня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті удару окупантів по інфраструктурному об'єкту в багатьох районах міста зникло електро- і водопостачання.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Станом на ранок 12 вересня електропостачання в Харкові відновили практично у всіх районах.

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