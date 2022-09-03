Детонує боєкомплект у районі промзони неподалік Олешок.

Поряд з Олешками на Херсонщині детонує склад окупантів із боєкомплектом.

Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

За його інформацією, після 12:00 "за Олешками щось димить та детонує", а до цього було чутно вибухи.

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"Детонує боєкомплект у районі промзони уже хвилин 30", - зазначається в його наступному дописі.

Про вибухи поблизу Олешок написав також спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В районі Олешок (Херсонщина) знову "мінус" техніка росіян, також чути детонацію", - написав Братчук.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Херсоні вкотре пролунали вибухи в районі річкового порту. Очевидці повідомляють щонайменше про 8 "прильотів".

За даними очевидців, знищено готель-сауну колаборанта Володимра Сальдо "Загублений світ". Там базувалися росіяни.

Нагадаємо, ЗСУ 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

За одну добу на півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

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