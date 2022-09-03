За попередніми даними, у місті було чутно щонайменше 8 вибухів.

В окупованому Херсоні вкотре пролунали вибухи. Очевидці повідомляють щонайменше про 8 "прильотів".

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Вибухи пролунали в районі річкового порту. У мережі з'явилися фото та відео наслідків "прильотів". На кадрах видно стовп диму та зруйновану будівлю.

Відео дня

За даними очевидців, знищено готель-сауну колаборанта Володимра Сальдо "Загублений світ". Там базувалися росіяни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

За одну добу на півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

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