В результаті атаки по ворожому плацдарму на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три камази загиблих в бік РФ.

У Херсонській області зараз йдуть важкі бої. Російська армія залучила до бойових дій місцеві резерви.

Про це заявити радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, 1 вересня в результаті атаки по ворожому плацдарму на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три камази загиблих у бік РФ.

"Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається", – розповів радник ОП.

Арестович зазначив, що щоденні втрати росіян значно зросли і становлять 300-350 осіб убитими. Найбільше - на Херсонському напрямку.

Він додав, що невідомо, як довго росіяни зможуть витримувати тиск ЗСУ в регіоні.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни ведуть бої, щоб не втратити логістичні маршрути в Харківській області.

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