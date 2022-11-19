Тривають щоденні обстріли Херсона та розташованих поряд населених пунктів.

У Херсонській облраді закликали жителів Херсона не поспішати з поверненням додому, оскільки безпекова ситуація в місті та розташованих поряд населених пунктах все ще залишається дуже складною.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону, ворог продовжує щоденно обстрілювати звільнений Херсон та розташовані поряд з містом населені пункти.

"Обстріли продовжуються кожен день. Тому я хочу звернутись до всіх наших херсонців, які зараз ще не приїхали додому. Я знаю, як ми всі чекали цього часу, як всі старалися, щоб цей день повернення якнайшвидше настав. Але зараз треба ще почекати, трохи зарано повертатися. Тому що дуже небезпечно, є "прильоти" і процес по розмінуванню все ще триває", - акцентував Соболевський.

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Він зазначив, що процес розмінування території та об’єктів інфраструктури ускладнює велика кількість вибухонебезпечних "сюрпризів", які залишили окупанти.

"Розмінування триває і херсонці постійно чують звуки вибухів, коли працюють спеціалісти зі знешкодження. На жаль, роботи ще дуже багато. Окупаційна влада та російські військові намагались залишити якомога більше таких небезпечних "сюрпризів" для того, щоб знищити якомога більшу кількість людей", - підкреслив Соболевський.

Також перший заступник голови Херсонської облради зазначив, що великою проблемою для жителів Херсона залишається відсутність електроенергії в місті.

"Найголовніше, що потрібно - це повноцінно повернути електроенергію в місто, тому що дійсно дуже важкі умови для людей. Але всі процеси поновлення інфраструктури затримує масштабність замінування. До великої кількості об’єктів у нас все ще немає доступу, там ще не відпрацювали відповідні фахівці, хоча й працюють цілодобово. Я впевнений, що через зрозумілий строк в нас буде електроенергія, але не хочу прогнозувати, скільки днів займе поновлення", - сказав Соболевський.

Він констатував, що Херсон поступово оговтується, але умови для повноцінного життя в місті все ще залишаються дуже складними, тому людей просять поки зачекати з поверненням до своїх домівок.

"Зараз ще є велика кількість проблем з поновленням повноцінного життя в Херсоні. Хоча насправді кожен день є результати. Сьогодні перший потяг приїхав, зв’язок з кожним днем все кращим, гуманітарні штаби розгортаються. Гуманітарна підтримка Херсону є, зі всієї країни, зі всього світу. Але роботи ще дуже багато, і життєві умови в Херсоні все ще складні для людей. Тому дуже просимо ще почекати з поверненням, якщо є така можливість. Всі повернемось, відбудуємо весь наш Херсон, але трохи часу ще потрібно", - акцентував Соболевський.

Війна в Україні: Херсон

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

18 листопада до Херсону вирушив перший потяг з Києва. Потяг відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних.

Сьогодні віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що для всіх охочих зі звільнених територій Херсонської області почалася евакуація.

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