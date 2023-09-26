Топ-терориста ДНР ледь не "мінуснули" ЗСУ / REUTERS

Топ-бойовик так званої "ДНР", польовий командир Олександр Ходаковський заявив, що його майже "мінуснуло" під час прильотів HIMARS .

Як повідомив терорист у Telegram-каналі, поблизу нього нібито сталося два влучання HIMARS . Постраждали автівки поруч, а він нібито залишився неушкодженим.

"Сиджу, нікого не чіпаю - два прильоти "Хаймарсів". Мені казали, що наші вже навчилися зміщувати точки прильоту... Не багато, але вистачило, щоб не на голову. Хто винайшов цей спосіб – я виставляюся. Вкотре доводиться змінювати місце дислокації", - заявив Ходаковський.

На кадрах з місця події видно величезну вирву, а також понівечені автівки. При цьому навколо мало людей.

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Хто такий Олександр Ходаковський

Олександр Ходаковський - російський окупант, який очолює батальйон "Восток". Нещодавно він заявив, що перемогти Україну військовим шляхом неможливо, а тому війну треба заморозити.

Втім, такими гуманними заяви бойовика були не завжди. У лютому цього року він відкрито закликав знести Вугледар Донецької області повністю, щоб захопити його, застосувавши тактику нацистів.

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