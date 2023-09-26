Внаслідок точного влучання загинуло 8 російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Ще семеро травмовані.

Служба безпеки України навела ракету з ракетно-артилерійської установки підвищеної мобільності HIMARS та вразила штаб російських загарбників під Херсоном. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела в СБУ.

"Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії", - повідомили джерела.

При цьому, як відзначили джерела, нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300".

Також джерела надали ексклюзивне відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформація по втратам окупантів в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення штабу Чорноморського флоту РФ та БДК "Мінськ".

Так, після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню.

Внаслідок ураження БДК "Мінськ" безповоротні втрати склали 62 окупанта.

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