За його словами, у цьому "недомісті" треба діяти так, як нацисти у Севастополі.

Російський окупант Олександр Ходаковський відкрито закликав знести Вугледар Донецької області повністю, щоб захопити його.

У своєму Телеграм-каналі бойовик заявив, що треба діяти за технікою нацистів, які таким чином захоплювати Севастополь. Ходаковський виправдав тотальне знищення українських міст тим, що так звідти "вибивають" противника.

"Ми зносимо перед собою все, що противник може використовувати як укриття, і тому такі наслідки. Досвід боїв у Маріуполі показав, що достатньо кількох грамотно організованих взводів, щоб тримати батальйон. Щоб потрапити в будівлю і проводити в ній зачистку - до будівлі потрібно підійти. Противник косить вогнем штурмовиків на підходах, і лише один вихід - зносити цей будинок до такої-то матері хоч чим", - заявив Ходаковський.

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Окупант додав, що Вугледар, який росіяни щільно поливають вогнем, стираючи з лиця Землі, треба також знищувати до тла. На його переконання, треба діяти як нацисти в Севастополі.

"Зараз це недомісто Вугледар вкотре демонструє мою правоту. Нагадаю, що в перший день вирішального наступу на Севастополь німці витратили чотири тисячі тонн снарядів. Якщо ми хочемо взяти Вугледар – нам нічого не залишається, окрім як зносити перед собою все. Але що? Поки не знесемо – класти особовий склад у безуспішних спробах відвоювати хоч шматок – неправильно", - написав Ходаковський.

Битва за Вугледар: останні новини

У першій половині лютого рашисти організували масштабний наступ під Вугледаром. Однак воно закінчилося повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ВСУ підтвердили це у коментарі Politico. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб під час штурму.

Як повідомило джерело "ВЧК-ОГПУ" , на фронті "вагнерівцям" перекрили поставки боєприпасів, щоб вони не домоглися ніяких успіхів на тлі провалу регулярної армії під Вугледаром.

Атаки окупантів в районі міста тривають, що підтверджує свіже зведення від Генштабу ЗСУ. Однак українські захисники стійко відбивають штурми.

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