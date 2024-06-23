Останнім часом випадків здачі росіян у полон побільшало, що пов'язано, зокрема, з активізацією ворожого наступу.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють про зростання кількості звернень до проекту "Хочу жить" з боку російських окупантів, які бажають здатися в полон.

Як розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, те, що останнім часом таких випадків побільшало, пов'язано, зокрема, з активізацією ворожого наступу. Крім того, чимало солдатів ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону.

"Кількість звернень до державного проекту "Хочу жить" з боку російських загарбників і справді зросла. І кількість бажаючих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проекту уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон", - сказав Юсов.

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Він також розповів, що частина з них "одразу виявила бажання не бути обміняними, або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони".

Як здатися в полон

Російські солдати можуть звернутися з проханням про здачу в полон за програмою "Хочу жить" через Єдиний центр прийому звернень:

Telegram і WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

Обміни військовополоненими

Наприкінці травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Росія маніпулює темою обміну військовополоненими, аби дестабілізувати ситуацію всередині України.

Як зазначав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, якби Росія була зацікавлена в тому, щоб повернути своїх полонених військових, обмін у форматі "всіх на всіх" уже давно би відбувся.

Останній обмін полоненими відбувся 31 травня. Тоді Україна повернула з російського полону 75 своїх громадян.

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