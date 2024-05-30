Країна-агресор хоче приховати безліч зловживань щодо українських військовополонених.

Російська Федерація намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і хоче таким чином дестабілізувати ситуації в Україні.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Москва звинуватила Київ в кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених.

Зокрема, Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців,. При цьому вона стверджує ніби Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста у справах військовополонених.

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Представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко ще у листопаді 2023 року наголосив, що Росія призупиняла обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини. Останній обмін відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

За словами аналітиків, Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількості дезертирів в окупаційній армії.

Експерти нагадали, що в останні місяці після обміну Росія вчинила низку очевидних зловживань, включаючи страти без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі, а також нібито функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Крім того, Росія також використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції.

Відтак, в ISW дійшли висновку, що звинувачення Москалькової може бути спробою перекласти провину на Україну і приховати безліч зловживань з боку країни-агресорки щодо українських військовополонених, що може призвести до розпалювання незадоволення в українському суспільстві і відвернути увагу від підтримки України з боку західних країн.

У звіті припускається, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один прийом для підриву процесу прийняття рішень в Україні.

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт миру винесуть питання обміну полоненими - всіх на всіх.

За даними члена експертної ради Центру громадянських свобод Михайла Савви, Росія утримує щонайменше 7 тисяч українських цивільних.

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