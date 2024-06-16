За словами Лубінця, Росія просто не хоче повертати своїх військових з полону.

Якби Росія була зацікавлена в тому, щоб повернути своїх полонених військових, обмін у форматі "всіх на всіх" уже давно би відбувся.

Таку заяву в коментарі "Укрінформу" зробив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від обмінів.

"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені – ред.) просто не потрібні", – наголосив він.

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Омбудсман зауважив, що намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну – абсолютна російська пропаганда.

При цьому він додав, що у питанні обмінів полонених військових Україні допомагає низка країн.

"Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати", – сказав Лубінець.

Обміни військовополоненими: що передувало

Наприкінці травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Росія маніпулює темою обміну військовополоненими, аби дестабілізувати ситуацію всередині Україні. Зазначалося, що уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в цьому процесі.

14 червня Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що здивованій такій заяві. За його словами, "списки військових, які готові повернутися" виглядають дивними, адже Україна готова забрати усіх захисників та захисниць, зокрема за запропонованою раніше формулою "всіх на всіх".

Зазначимо, що крайній обмін полоненими відбувся 31 травня. Тоді Україна повернула з російського полону 75 своїх громадян.

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