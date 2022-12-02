В Кремлі сподівалися, що швидкість атаки і кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці України.

Кремль планував захопити Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність та низьку підготовку.

Про це йдеться у дослідженні британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI), авторами якого висьупили військові експерти Джек Уотлінг та Нік Рейнолдс, екс-радник міністра оборони України, член-кореспондент RUSI Олександр Данилюк та екс-командувач Десантно-штурмових військ України Михайло Забродський.

Експерти зазначили, що план РФ полягав у тому, щоб вторгнутися в Україну, протягом 10 днів окупувати країну та до серпня 2022 року повністю анексувати. В Кремлі сподівалися, що швидкість атаки і кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці України.

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За даними аналітиків, під Києвом росіяни досягали переваги у співвідношенні сил - 12:1. Однак вони виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання свого плану.

Експерти вказали на те, що про плани наступати на Київ не знала більшість російських підрозділів, які отримали накази про наступ лише за 24 години до вторгнення. Росіянам не вистачало боєприпасів, пального, продовольства і чіткого розуміння, як їхні дії вписуються в загальний план.

Таким чином, за рахунок збереження секретності збройні сили РФ отримали перевагу раптовості на оперативному рівні, але на тактичному рівні ЗСУ краще розуміли, що їм робити, бо готувалися відбивати наступ російської армії вісім років.

Найбільшим недоліком російського плану аналітики називають брак реверсивних дій. В результаті, коли швидкість не дала бажаних результатів, російські війська виявили, що їхні позиції неухильно погіршуються по мірі мобілізації України.

ЗСУ відібрали у РФ ініціативу лише тоді, коли вогонь на великі відстані поставив під загрозу російську логістику.

Аналітики вказали, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно з очікуваннями багатьох спостерігачів в Україні та Росії і на Заході. Зокрема, у доповіді аналітики дійшли висновку, що російські окупанти вразливі для обману: вищі інстанції занадто довіряють первинній інформації, зібраній підлеглими на фронті, і не аналізують достовірність цієї інформації. При цьому командування РФ не заохочує чесні доповіді про невдачі, що ускладнює аналіз. Також росіяни завжди намагаються виконати наказ, навіть коли через зміну обстановки він ставав безглуздим.

Російська система ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами також виявилася неефективною.

Також після початку вторгнення росіяни розіслали багатьом українських генералам особисті послання із закликом здатися і запевненнями, що Росія не заподіє Україні шкоди. Майже всім полковникам ЗСУ надіслали повідомлення аналогічного змісту з анонімних номерів. Крім того, на другий день вторгнення до українського командування звернувся особисто президент Росії Володимир Путін, закликавши повалити владу в Києві. В доповіді сказано, що те, що ці зусилля провалилися, свідчить про те, що російські спецслужби погано оцінили психологію українських військових.

Підсумовуючи у RUSI зазначили, що ЗСУ потрібна краща підтримка від партнерів. На їхню думку, перемога вимагає значних важких бойових дій, але за належної підтримки Україна може перемогти.

Війна в Україні

Почавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого цього року, Росія спромоглася захопити лише один обласний центр, і той не змогла втримати - у листопаді Херсон був звільнений від російських окупантів.

На провали російської армії на полі бою росіяни та їхнє керівництво реагують обстрілами цивільної інфраструктури, у тому числі - об'єктів енергетики. Залишаючи українців без світла, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в нашій країні, проте лише посилюють неприязнь до себе. Усю таку неприязнь уже добре відчули на собі понад 90 тис.росіян, які прийшли на нашу землю зі зброєю і були ліквідовані тим чи іншим чином нашими ЗСУ.

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