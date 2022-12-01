Високовольтну підстанцію ввели в роботу у 2020 році, її аналогів немає у Європі.

Російські окупанти зруйнували сучасну високовольтну електропідстанцію України – ПС 500 кВ "Кремінська" у Луганській області. Про це у своєму Facebook повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Кремінська" була запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область. Цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електропостачанні, а й створював певний резерв. Підстанція обійшлася Україні в 1,28 млрд грн.

"У 2020 році ми побудували й ввели в роботу високовольтну підстанцію, аналогів в Європі якої немає. Вона була необхідна в системі для того, щоб забезпечувати надійне енергоживлення для близько 500 тисяч споживачів, які потерпали від постійних перебоїв зі світлом через обстріли з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Нещодавно ЗСУ деокупували територію підстанції, яку втратили під час повномасштабного вторгнення цього року. На відео Кудрицький показав кадри, який вигляд мав сучасний об’єкт у 2020 році та яким він став зараз.

"Я не уявляю, що відчувають мої колеги, коли дивляться це відео. Це як дивитися на свій рідний дім, який ти сам довго будував, облаштовував, а потім він згорів у тебе на очах. Таких об’єктів по Україні десятки. В такому стані ми знаходимо наші високовольтні підстанції після деокупації. Саме так виглядає "русский мир" очима енергетиків", - додав Кудрицький.

Нагадаємо, "Кремінську" побудували, щоб забезпечити стійкий зв'язок системи електропостачання півночі Луганської області з об'єднаною енергосистемою України.

Ситуація з електропостачанням в Україні

З початку жовтня Росія здійснила низку атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання атака на об'єкти енергетики сталася 23 листопада. Тоді РФ випустила близько 70 крилатих ракет, 51 з них збили сили ППО. Унаслідок ударів в Україні настав блекаут.

У багатьох українських містах тривають екстрені та планові відключення електроенергії. Повідомлялося, що через російські ракетні обстріли майже 50% енергосистеми України виведено з ладу.

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