Наразі росіяни не можуть протидіяти безпосередньо самим ракетам ATACMS.

Російські окупанти будуть переміщати свою техніку після ударів Сил оборони ракетами ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зізнався, що наразі не має достеменних данних щодо російських втрат внаслідок сьогоднішніх ударів ракетами ATACMS.

"Тому що треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел, і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз плюс-мінус скільки знищили там цієї техніки. Сам факт завдання ударів на такій відстані таким типом озброєння, проти якого Росія не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про те, що ситуація буде змінюватись", - сказав речник Повітряних сил.

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Зокрема, він уточнив, що ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в РФ.

ЗСУ застосували ракети ATACMS

Раніше УНІАН з посиланням на американські ЗМІ писав, що США таємно передали Україні ракети ATACMS великої дальності. Україна використала ці ракети для ударів по аеродромах з російською авіацією у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від США і застосувала далекобійні ракети ATACMS.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно - ATACMS себе показали", - зазначив він у своєму вечірньому зверненні.

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