Домовленості з Джо Байденом виконуються, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від США і застосувала далекобійні ракети ATACMS.

"якую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно - ATACMS себе показали", - зазначив він у своєму вечірньому зверненні.

ATACMS в Україні - США таємно передали далекобійні ракети

Раніше УНІАН з посиланням на американські ЗМІ писав, що США таємно передали Україні ракети ATACMS великої дальності.

Зазначалося, що США були стурбовані тим, що російські війська приберуть своє обладнання та озброєння за межі досяжності до того, як ракети зможуть бути використані.

Також повідомлялося, що Україна використала ракети ATACMS для атак на аеродроми з російською авіацією у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Крім того, була інформація, що в Україну відправили "у невеликій кількості" ракети ATACMS, оснащені касетними боєприпасами.

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