Мета ворога – посіяти паніку серед населення.

Розповсюджена вчора інформація про можливий ядерний удар по Україні через атаку дронів по Кремлю є черговою інформаційно-психологічною операцією ворога.

"Ті заяви, які вчора були на всіх кремлівських пабліках, вони аж занадто багато про це говорили… Хочу сказати, що вороже ІПСО, воно не спить, і треба розуміти, що одна із головних цілей ворога – посіяти паніку серед нашого населення, змусити людей робити "різкі рухи", щоб хтось втікав з країни, хтось скупляв сірники, сіль тощо", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, такі інформаційні атаки впливають на людей, але до ворожих погроз в Україні вже звикли.

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"Ну це теж впливає на наших людей, але ми до тих погроз окупантів вже напевно звикли – чого нам ще боятися? Всі червоні лінії вони вже перейшли – терористична держава, яка робить те, що зроблено за останній тиждень, взагалі не вкладається в голову… Тому тут без варіантів – нас не залякати їхніми лякалками", - зазначив речник командування Повітряних сил.

Ядерні погрози Росії

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що розповсюджувана інформація про можливий ядерний удар по Україні не відповідає дійсності і є елементом російського ІПСО.

У ніч на 3 травня невідомі безпілотники атакували територію Кремля. Росія звинуватила в ударі Україну, проте президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна не причетна до цієї атаки.

Через атаку безпілотників низка російських пабліків стала розповсюджувати інформацію про те, що ворог готує масовану ракетну атаку по Україні, в тому числі із застосуванням ядерної зброї.

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