Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву.
Про це він сказав на спільній прес-конференції з учасниками саміту країн Північної Європи, відповідаючи на запитання щодо звинувачення Кремлем України у спробі вбивства Путіна.
"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде… Саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна, ми це трибуналу залишимо", - сказав Зеленський.
Також на запитання, чому, на його думку, в інтересах Путіна звинувачувати Україну у спробі замаху на нього, Зеленський зауважив, що у Росії немає перемог.
"Він (Путін – УНІАН) більше не може мотивувати своє суспільство і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу. У нього немає перемог. На полі бою "друга армія світу" програла. Вони не спроможні окупувати Україну", - сказав президент.
Так, додав Зеленський, отримавши відсіч від України, Путіну потрібно хоч якось мотивувати своїх військових, щоб вони йшли вперед.
"Окрім, авжеж, тих "вагнерівців", які складаються з зеків, які, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, - вони самі ж їх розстрілюють", - зауважив глава держави.
Президент зазначив, що Путін більше не спроможний "продавати інформаційно своєму суспільству перемогу".
"Більше перемог у нього ніяких немає. Вони програли цю війну. Програли як держава. Програли історично, програли повагу, яка у них була/не була. Це не мені судити сьогодні… І тепер йому потрібно щось робити різке: то замахи, то дрони, то у нас були якісь гуси, які бомбили їх", - сказав Зеленський.
Він додав, що росіяни щодня вигадуватимуть "ті чи інші кроки". "А все вирішується простіше. Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю, - вийти з нашої території. Суто нашої. Яку визнають абсолютно всі, навіть держави поза Альянсом НАТО чи поза Євросоюзом, на різних континентах. Всі визнають територіальну цілісність України", - наголосив президент.
Так, зазначив Зеленський, вихід Росії з території України був би рішенням, набагато простішим, ніж використання будь-яких інформаційних маніпуляцій.
Атака безпілотників на Кремль - деталі
Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна, після атаки безпілотника на Кремль. Депутати російської Держдуми закликали посилити удари по Україні у відповідь на нічну атаку дронів.
Завданням української держави у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.
США відреагували на "атаку" безпілотників на Кремль, наголосивши, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись.