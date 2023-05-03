Він зауважує, що Україна бореться на власній території за свої землі.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з учасниками саміту країн Північної Європи, відповідаючи на запитання щодо звинувачення Кремлем України у спробі вбивства Путіна.

"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде… Саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна, ми це трибуналу залишимо", - сказав Зеленський.

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Також на запитання, чому, на його думку, в інтересах Путіна звинувачувати Україну у спробі замаху на нього, Зеленський зауважив, що у Росії немає перемог.

"Він (Путін – УНІАН) більше не може мотивувати своє суспільство і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу. У нього немає перемог. На полі бою "друга армія світу" програла. Вони не спроможні окупувати Україну", - сказав президент.

Так, додав Зеленський, отримавши відсіч від України, Путіну потрібно хоч якось мотивувати своїх військових, щоб вони йшли вперед.

"Окрім, авжеж, тих "вагнерівців", які складаються з зеків, які, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, - вони самі ж їх розстрілюють", - зауважив глава держави.

Президент зазначив, що Путін більше не спроможний "продавати інформаційно своєму суспільству перемогу".

"Більше перемог у нього ніяких немає. Вони програли цю війну. Програли як держава. Програли історично, програли повагу, яка у них була/не була. Це не мені судити сьогодні… І тепер йому потрібно щось робити різке: то замахи, то дрони, то у нас були якісь гуси, які бомбили їх", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни щодня вигадуватимуть "ті чи інші кроки". "А все вирішується простіше. Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю, - вийти з нашої території. Суто нашої. Яку визнають абсолютно всі, навіть держави поза Альянсом НАТО чи поза Євросоюзом, на різних континентах. Всі визнають територіальну цілісність України", - наголосив президент.

Так, зазначив Зеленський, вихід Росії з території України був би рішенням, набагато простішим, ніж використання будь-яких інформаційних маніпуляцій.

Атака безпілотників на Кремль - деталі

Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна, після атаки безпілотника на Кремль. Депутати російської Держдуми закликали посилити удари по Україні у відповідь на нічну атаку дронів.

Завданням української держави у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

США відреагували на "атаку" безпілотників на Кремль, наголосивши, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись.