Зокрема, це потрібно, щоб обмежити святкування 9 травня.

Росія могла сама організувати удар БПЛА по Кремлю 3 травня, щоб створити умови для ширшої мобілізації населення на фронт.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті. На їхню думку, декілька ознак свідчать про те, що удари були організовані і проведені внутрішніми силами.

За словами експертів, російська влада нещодавно посилювала свою ППО, зокрема у Москві. У зв'язку з цим "вкрай малоймовірно", що два безпілотники могли пробити кілька ешелонів протиповітряної оборони і вибухнути або бути збитими прямо "над серцем Кремля", і при цьому ще й попасти на камери.

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Знімки з геолокацією від січня 2023 року підтверджують, що влада РФ розмістила зенітні ракетні комплекси "Панцир" неподалік Москви, щоб створити кола ППО навколо міста.

"Негайна, послідовна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважували здивування", - вказується у звіті.

Як нагадали аналітики, Кремлю не вдалося своєчасно та послідовно дати інформаційну відповідь на інші військові приниження, серед яких втрата захоплених раніше Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року.

"Швидкий та послідовний виклад офіційної російської версії ударів передбачає, що Росія інсценувала цей інцидент у безпосередній близькості від святкування Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своєї внутрішньої аудиторії як щось екзистенційне", - додається у матеріалі.

Разом з тим Москва може використати таку "атаку", щоб виправдати скасування або подальше обмеження святкування 9 травня. Це також ймовірно, посилить інформаційну роботу, яка зображує війну проти України як пряму загрозу дотриманню Росією "шанованих історичних подій".

Аналітики раніше повідомляли, що РФ вживає низку заходів, щоб представити свою незаконну загарбницьку війну проти України як екзистенційну для внутрішньої аудиторії та підготуватися до ширшої соціальної мобілізації.

Нічна атака на Кремль

У ніч на 3 травня невідомі БПЛА атакували територію Кремля. Один з них спричинив пожежу на даху Сенатського палацу, однак її швидко ліквідували.

Росія, традиційно, у всьому звинуватила "київський режим". Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв навіть закликав "фізично усунути" президента України Володимира Зеленського. Українська влада, включаючи з очільником держави, спростовує причетність до цих подій.

У Держдепі США вже заявили, що атака безпілотників на Кремль жодним чином не позначиться на поставках американської військової допомоги Україні.

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